حرس الحدود: هدفنا البقاء في الدوري.. واستعادة أمجاد الماضي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

حرس الحدود

شدد أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود على أن الفريق صعد للدوري الممتاز من أجل البقاء ومنح انطباع جيد للمتابعين.

وقال أحمد أيوب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هدفنا البقاء في الدوري والظهور بشكل مميز في الموسم المقبل".

وأضاف "نريد أن نعطي انطباعا للمتابعين أننا هنا من أجل مواصلة التواجد في الدوري".

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وتابع "كنت لاعبا ومدربا من قبل في نادي حرس الحدود وأعرف قيمة التواجد في النادي".

وواصل "فزنا ببطولات من قبل ومثلنا مصر في إفريقيا، وأتمنى أن نستعيد هذا وأن نكون في مكان جيدة".

ومن جانبه قال محمد مكي المدرب المساعد في حرس الحدود لأون تايم سبورتس: "بدأنا العمل منذ 1 يوليو مع المجموعة الموجودة معنا بجانب العمل على ضم بعد اللاعبين المحترفين".

وأضاف "راضون بشكل كبير عن الفترة الماضية، عانينا من ضيق الوقت مع تأخر نهاية الدوري الممتاز والوقت النهائي لإرسال القوائم".

وأتم "مجلس إدارة النادي التعاقد مع أكثر من لاعب خبير سيقدمون لنا الإضافة في المستقبل".

وتعاقد حرس الحدود مع عشرة لاعبين حتى الآن، وهم:

أحمد شديد قناوي من المصري ومحمود صلاح من أسوان وأحمد داوودا من المقاولون العرب ومصطفى جمال من إنبي وأحمد عامر إعارة من الجونة وأخيرا الفلسطيني محمد درويش لاعب هانوفر الألماني وعماد السيد من الجونة ومدحت فقوسة ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن من الإسماعيلي.

حرس الحدود الدوري المصري
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