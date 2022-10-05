وزير الرياضة: العمل على استاد بورسعيد سيتم في أسرع وقت.. سيستضيف البطولات الكبرى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة على أن العمل في استاد بورسعيد سيتم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيليق باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على تكليف من الرئيس منذ فترة لتطوير الاستاد بالتعاون مع محافظة بورسعيد".

وأضاف "في الفترة الماضية تم إزالة الأماكن التي ستعوق التطوير، والمحافظ عقد جلسة مع نادي بورسعيد ومركز الشباب وتم الوصول لحلول ترضي الجميع".

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وواصل "حدث اتفاق مع النادي المصري أيضا كونه سيلعب على هذا الملعب".

وتابع "سيتم العمل بشكل سريع وقوي للاستاد بشكله الجديد الذي سيخدم مدينة بورسعيد بالكامل وسيضاف إلى البنية التحتية القوية داخل مصر".

واستكمل "شكل الاستاد سيكون مختلفا، قمنا بتغيير الاتجاهات فيه لتكون مثالية".

وأتم "الاستاد سيليق بالتواجد في المحافل الإفريقية والبطولات الدولية الكبرى".

كامل أبو علي رئيس النادي المصري كشف في وقت سابق لـFilGoal.com كافة التفاصيل الخاصة بالملعب.

استاد بورسعيد وزير الرياضة
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