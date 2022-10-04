تشافي: ما حدث غير عادل.. يجب أن يشرح الحكام قراراتهم لنا

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة غضبه من قرارات حكام مباراة فريقه ضد إنتر ميلان والتي أقيمت مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة من إنتر بهدف دون رد في ملعب جوسيبي مياتزا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "ما حدث غير عادل، أنا غاضب للغاية".

وواصل "الحكام يجب أن يشرحوا لنا أسباب قراراتهم لأننا لا نفهم أي شيء".

وأردف تشافي "لهذا السبب قلت أمس يجب على الحكام أن يعقدوا مؤتمرات صحفية لشرح قراراتهم، طلبت تفسيرات لما حدث اليوم بعد المباراة لكنهم رفضوا الإجابة".

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف لبرشلونة سجله بيدري مع عدم احتساب ركلة جزاء لصالح البلوجرانا بداعي لمسة يد على دينزيل دومفريز.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الوصيف، وست نقاط عن بايرن المتصدر.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.

وعن موقف برشلونة قال: "أنا قلق من الهزيمة لأننا الآن في وضع صعب ومعقد وأمامنا ثلاثة نهائيات للتأهل".

وشدد "نهاجم ونحاول اللعب بشكل أفضل لكنني أعتقد أن هناك نقص في الإيقاع، نحن نلوم أنفسنا أكثر من قرارات الحكام".