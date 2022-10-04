انتهت – ليفربول (2) - (0) رينجرز.. أياكس (1) - (6) نابولي
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
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ليفربول X رينجرز
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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.
ق59: تسديدة قوية من جوتا تصدى لها حارس رينجرز.
ق53: جوووووووووووووول صلاااااااااااح يسجل الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء.
ق51: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة لويس دياز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق40: بينية من صلاح إلى نونيز لكن الأخير أهدر انفرادا تاما جديدا.
ق34: نونيز يهدر انفرادا تاما بعدما تصدى حارس رينجرز له.
ق20: تسديدة من كينت من ركلة حرة ارتطمت بحائط صد ليفربول.
ق18: جووووووووووول جياكومو راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.
ق7: جوووووووووول أرنولد يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة حرة مباشرة رائعة.
انطلاق المباراة.
أياكس X نابولي
نهاية المباراة بانتصار نابولي بستة أهداف لهدف.
ق81: جوووووووووووووول سااااادس لنابولي عن طريق جيوفاني سيميوني.
ق73: طرد لتاديتش بعد حصوله على إنذارين.
ق63: جوووووووووووول خاااامس لنابولي عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا.
ق47: جووووووووووووول راسبادوري يسجل الهدف الرابع لنابولي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثة أهداف لهدف.
ق45: جوووووول زيلينسكي يسجل الهدف الثالث لنابولي.
ق33: جووووووووووول دي لورينزو يسجل الهدف الثاني.
ق18: جووووووووووول راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.
ق9: جووووووووول محمد كودوس يسجل الهدف الأول لأياكس.
انطلاق المباراة.