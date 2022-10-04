انتهت – ليفربول (2) - (0) رينجرز.. أياكس (1) - (6) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ليفربول X رينجرز

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.

ق59: تسديدة قوية من جوتا تصدى لها حارس رينجرز.

ق53: جوووووووووووووول صلاااااااااااح يسجل الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء.

ق51: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة لويس دياز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق40: بينية من صلاح إلى نونيز لكن الأخير أهدر انفرادا تاما جديدا.

ق34: نونيز يهدر انفرادا تاما بعدما تصدى حارس رينجرز له.

ق20: تسديدة من كينت من ركلة حرة ارتطمت بحائط صد ليفربول.

ق18: جووووووووووول جياكومو راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.

ق7: جوووووووووول أرنولد يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة حرة مباشرة رائعة.

انطلاق المباراة.

أياكس X نابولي

نهاية المباراة بانتصار نابولي بستة أهداف لهدف.

ق81: جوووووووووووووول سااااادس لنابولي عن طريق جيوفاني سيميوني.

ق73: طرد لتاديتش بعد حصوله على إنذارين.

ق63: جوووووووووووول خاااامس لنابولي عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا.

ق47: جووووووووووووول راسبادوري يسجل الهدف الرابع لنابولي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثة أهداف لهدف.

ق45: جوووووول زيلينسكي يسجل الهدف الثالث لنابولي.

ق33: جووووووووووول دي لورينزو يسجل الهدف الثاني.

ق18: جووووووووووول راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.

ق9: جووووووووول محمد كودوس يسجل الهدف الأول لأياكس.

انطلاق المباراة.