الزمالك يعلن موعد مباراتيه أمام فلامبو البوروندي في أبطال إفريقيا

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء موعد مباراتيه أمام فلامبو البوروندي في ذهاب وإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الزمالك عبر موقعه الرسمي إلى أن مباراة الذهاب ستقام في التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب في الـ14 من الشهر ذاته.

وعلم FilGoal.com أن كلا المباراتين سينطلقان في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام كلا المباراتين في مصر، وقال جوني نيونسابا نائب رئيس نادي فلامبو لـFilGoal.com سابقا: "اتفقنا مع الزمالك على لعب مباراتي الذهاب والإياب في مصر".

وأضاف "وصلنا عرض جيد للإقامة في القاهرة لذلك وافقنا".

ويرغب الزمالك في إقامة مباراة الإياب على ملعب برج العرب بدلا من استاد القاهرة بسبب الإصلاحات التي تُجرى في الأخير، بحسب ما علمه FilGoal.com.في وقت سابق.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.