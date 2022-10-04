قائد ليفربول يختار أفضل لاعب تزامل معه

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

اختار جوردن هندرسون قائد ليفربول أفضل لاعب تزامل معه في صفوف الفريق على مدار السنوات التي قضاها في أنفيلد.

هندرسون انضم لليفربول في صيف 2011 قادما من سندرلاند ولعب مع أجيال مختلفة، ويحمل شارة قيادة النادي منذ سنوات.

وقال هندرسون في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "إذا نظرت إلى الوراء يجب أن أقول لويس سواريز أو ستيفن جيرارد".

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وأضاف "كلاهما كانا لاعبين رائعين للغاية وسيكون من الصعب اختيار لاعب واحد فقط ".

جيرارد هو أحد القادة التاريخيين لليفربول، إذ لعب للفريق الأول منذ عام 1998 وحتى 2015.

وحصد النجم الإنجليزي مع ليفربول لقب كأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي مرة.

ولعب جيرارد عاما ونصف في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي قبل أن يعلق حذاءه.

وعمل جيرارد مدربا للناشئين في ليفربول قبل أن يقود جلاسكو رينجرز في صيف 2018، ثم أستون فيلا في نوفمبر الماضي.

أما سواريز فقد ارتدى قميص ليفربول منذ يناير 2011 إلى يونيو 2014 ونجح بقوة حتى انتقل إلى برشلونة مقابل 82 مليون يورو.

مهاجم منتخب أوروجواي سجل 82 هدفا للحمر وحقق الكثير من الأرقام القياسية قبل أن ينضم محمد صلاح للفريق ويكسر العديد منها.

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