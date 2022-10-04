تشكيل برشلونة - عودة ألونسو وروبيرتو أمام إنتر.. وثلاثي هجومي معتاد

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

تواجد الثلاثي أليكس بالدي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا على مقاعد بدلاء برشلونة أمام إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ماركوس ألونسو للتشكيل الأساسي مع سيرجي روبيرتو وإريك جارسيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

أخبار متعلقة
كأس الاتحاد الآسيوي - السيب العماني يحقق إنجازا ويصل للنهائي لأول مرة في تاريخه ثلث سعة الملعب.. الكشف عن عدد تذاكر لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أندريس كريستنسن - إريك جارسيا - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

ويمتلك كلا الفريقين ثلاث نقاط من فوز على فكتوريا بلزن التشيكي وهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

برشلونة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام رينجرز.. وفيرمينو على دكة البدلاء مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك تشكيل بايرن ميونيخ - ماني وجنابري في الهجوم أمام بلزن.. وغياب الثنائي المصاب بـ كورونا مؤتمر بوتر: طموح ملاك تشيلسي كبير.. وتعليق على احتمالية انتقال نكونكو مؤتمر جوميز: التدرب مع جوارديولا حلم تحقق.. وأحاول التعلم دائما من هالاند رئيس أتليتكو: نأمل أن يلعب جريزمان جيدا منذ الدقيقة 60.. وتعليق بشأن أزمة دي بول مؤتمر جوارديولا: أرقام هالاند تتحدث عن نفسها.. وهذا ما ينقص محرز قائمة ريال مدريد – غياب كورتوا وعودة مودريتش.. وظهور نجل كانيزاريس أمام شاختار
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام رينجرز.. وفيرمينو على دكة البدلاء 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة - عودة ألونسو وروبيرتو أمام إنتر.. وثلاثي هجومي معتاد 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس الاتحاد الآسيوي - السيب العماني يحقق إنجازا ويصل للنهائي لأول مرة في تاريخه 24 دقيقة | آسيا
ثلث سعة الملعب.. الكشف عن عدد تذاكر لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك ساعة | دوري أبطال أوروبا
هندرسون: لا أعذار لبداية ليفربول السيئة هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - جدول مباريات الأهلي والاتحاد في البطولة العربية للأندية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار