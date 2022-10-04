تشكيل برشلونة - عودة ألونسو وروبيرتو أمام إنتر.. وثلاثي هجومي معتاد

تواجد الثلاثي أليكس بالدي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا على مقاعد بدلاء برشلونة أمام إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ماركوس ألونسو للتشكيل الأساسي مع سيرجي روبيرتو وإريك جارسيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أندريس كريستنسن - إريك جارسيا - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

ويمتلك كلا الفريقين ثلاث نقاط من فوز على فكتوريا بلزن التشيكي وهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني.