خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 19:42

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي

يغيب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مواجهتي الاتحاد المنستيري ضمن مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كاف أخطر الأهلي بإيقاف ربيعة مدافع فريقه لمدة مباراتين وبالتالي غيابه عن مواجهتي الاتحاد المنستيري.

وجاءت عقوبة رامي ربيعة بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

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وتحصل ربيعة على البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على التحكيم وهو على دكة البدلاء.

وتم تغريم فريقي الأهلي والوداد 10 آلاف دولار لكل منهما لعدم انضباط اللاعبين داخل المباراة وفقا لتقرير فيكتور جوميز.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد قررت توقيع عقوبة على عمرو السولية بسبب سوء السلوك في نفس المباراة.

وكان الأهلي قد خسر أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال بالمباراة التي أقيمت في المغرب.

وألقى السولية الميدالية الفضية على أرض الملعب قبل خروجه بعد مراسم التتويج.

ويقام لقاء الذهاب بين الاتحاد المنستيري والأهلي في تونس يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

كما حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

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