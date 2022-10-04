ثلث سعة الملعب.. الكشف عن عدد تذاكر لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس

وافقت السلطات الأمنية التونسية على حضور 8 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيري والأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل، حسب تقارير تونسية.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع فوت 24 التونسي أن السلطات الأمنية وافقت على منح النادي 8 آلاف تذكرة سيتم بيعها خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتسع ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لنحو 25 ألف متفرج.

وينتظر الاتحاد المنستيري دعم جماهيره في المشاركة الأولى عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة.

وكان طارق صيادي المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري التونسي قد كشف عن سماح ناديه لجماهير الأهلي بالدخول مجانا لمباراتهما في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث طارق صيادي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "حدث تواصل مع المدير التنفيذي للأهلي وأخبرنا بقدوم الفريق في طائرة خاصة يوم 6 أكتوبر المقبل، ولدينا مطار منستير سوف نستقبل بعثة النادي فيه".

وأكمل "دخول جماهير الأهلي لمباراتنا سيكون بالمجان ونتمنى حدوث المثل مع جماهيرنا في لقاء الإياب في القاهرة".

وبسؤاله لماذا ستقام المباراة عصرا أجاب "عطل فني في إضاءة الملعب هو السبب، والطقس في تونس ليس حارا وأصبح معتدلا الآن وكما نقول طقس مناسب للعب كرة القدم".

إلى ذلك، حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.