هندرسون: لا أعذار لبداية ليفربول السيئة هذا الموسم

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد وكرة الهاتريك ضد ليفربول

اعترف جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه ليس لديه أعذار للبداية السيئة التي بدأ بها موسم 2022-2023.

ليفربول يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات، وخسر مباراة وفاز بمثلها في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "أعتقد أن هناك العديد من الأشياء التي أدت إلى بدايتنا السيئة هذا الموسم".

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وأضاف "من الواضح أن تعرض بعض اللاعبين لإصابات أثر على الفريق ولكني لا أريد أن أختلق الأعذار".

وواصل "لم تكن البداية التي كنا نأملها ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وأتم قائد ليفربول "نأمل أن تشهد المباريات المقبلة البداية الحقيقية لموسمنا".

ويستعد الحمر لاستضافة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ليفربول خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات أمام نابولي بنتيجة 1-4، بينما فاز على أياكس في الجولة الثانية بنتيجة 2-1.

فيما ينتظر رفاق محمد صلاح ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، قبل استضافة مانشستر سيتي في الجولة التالية.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

جوردن هندرسون ليفربول
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