انتهت دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (5) - (0) فيكتوريا بلزن.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:31
كتب : FilGoal
يستضيف بايرن ميونيخ نظيره فيكتوريا بلزن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
بايرن يعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما فيكتوريا بلزن يتذيل دون نقاط.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ. من هنا
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نهاية المباراة
ق59 جووووووول تشوبو موتينج يسجل الخامس
ق 50: الهدف الرابع لـ بايرن ميونيخ عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة من جوريتسكا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: الحكم يلغي الهدف الرابع بسبب التسلل على جمال موسيالا.
ق 25: تصدي رائع من جانب حارس فيكتوريا بلزن من أمام جمال موسيالا ويمنع الهدف الرابع.
ق 21: هدف ثالث لـ بايرن ميونيخ عن طريق ساديو مادني بعدما انطلاقة على الجهة اليسرى والتسديد تصطدم في القائم ثم تسكن الشباك.
ق 13: هدف ثاني لـ بايرن ميونيخ عن طريق سيرجي جنابري بعد تمريرة بينية من ليون جوريتسكا.
ق 7: هدف أول لـ بايرن ميونيخ عن طريق ليروى ساني بعد عرضية مثالية من جمال موسيالا.
بداية المباراة