انتهت دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (5) - (0) فيكتوريا بلزن.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

ماني - بايرن ميونيخ

يستضيف بايرن ميونيخ نظيره فيكتوريا بلزن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بايرن يعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما فيكتوريا بلزن يتذيل دون نقاط.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ. من هنا

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نهاية المباراة

ق59 جووووووول تشوبو موتينج يسجل الخامس

ق 50: الهدف الرابع لـ بايرن ميونيخ عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة من جوريتسكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: الحكم يلغي الهدف الرابع بسبب التسلل على جمال موسيالا.

ق 25: تصدي رائع من جانب حارس فيكتوريا بلزن من أمام جمال موسيالا ويمنع الهدف الرابع.

ق 21: هدف ثالث لـ بايرن ميونيخ عن طريق ساديو مادني بعدما انطلاقة على الجهة اليسرى والتسديد تصطدم في القائم ثم تسكن الشباك.

ق 13: هدف ثاني لـ بايرن ميونيخ عن طريق سيرجي جنابري بعد تمريرة بينية من ليون جوريتسكا.

ق 7: هدف أول لـ بايرن ميونيخ عن طريق ليروى ساني بعد عرضية مثالية من جمال موسيالا.

بداية المباراة

بايرن ميونيخ فيكتوريا بلزن دوري أبطال أوروبا
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