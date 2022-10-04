مؤتمر بوتر: طموح ملاك تشيلسي كبير.. وتعليق على احتمالية انتقال نكونكو

شدد جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي على أن طموح ملاك النادي كبير للوصول لأفضل النجاحات، وعلق على احتمالية انتقال كريستوفر نكونكو للبلوز.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" عن اقتراب نكونكو من تشيلسي في وقت سابق.

ويلعب تشيلسي مع إيه سي ميلان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "ميندي لائق للمشاركة، كانتي يتدرب أكثر وأكثر ولكنه غير جاهز بشكل كامل، ومشاركة جورجينيو وهافرتز في محل شك".

وأضاف عن ميلان "نلعب مع خصم كبير لذا علينا أن نلعب بشكل جيد وخلق أجواء جيدة لجعل مشجعينا يدعموننا بقوة".

وتابع عن مالكي تشيلسي: "إنهم طموحون، هذا أمر مؤكد. يريدون تطوير الفريق كما نفعل جميعا، وظيفتي كمدرب هي تطوير الفريق ثم المساعدة في اتخاذ قرارات جيدة عندما تُفتح نافذة الانتقالات".

وواصل عن صفقة نكونكو "لا أحب التحدث عن لاعبين خارج فريقي".

واستكمل عن عقد كانتي "وظيفتي هو أن أجعله لائقا للعب والمشاركة للاستمتاع بكرة القدم، الحديث بخصوص عقده هو أمر بين النادي وبينه".

واستطرد عن حراسة المرمى "نثق في كلا الحارسين ومن الجيد أن نحصل على الثنائي معا. هذا وضع جيد بالنسبة لنا".

وأتم عن لياو "لقد أعجبت كثيرا به كلما شاهدت المباريات، إنه يصنع الفارق لميلان في طريقة تسجيله. تهانينا له على ذلك".

ويحتل تشيلسي المركز الأخير في المجموعة السادسة بنقطة واحدة، بينما يتصدر ميلان بأربع نقاط.