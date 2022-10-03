ذا أثليتك: نكونكو وقع عقدا مبدئيا مع تشيلسي
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 12:15
كتب : FilGoal
كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن حصول تشيلسي على توقيع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج.
كريستوفر نكونكو
النادي : لايبزج
اللاعب وقع عقدا مبدئيا على أن ينتقل لتشيلسي بداية من موسم 2023-2024.
وسيفعل تشيلسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.
كانت صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب قد خضع لكشفا طبيا سريا في شهر سبتمبر الجاري في حضور أحد أطباء تشيلسي تمهيدا لاتمام الصفقة.
وبدأ اللاعب صاحب الـ24 عاما مسيرته في باريس سان جيرمان ومنه انتقل إلى لايبزيج في عام 2019.
ويملك نكونكو عقدا مع لايبزيج مستمر حتى صيف عام 2026.
ومع الفريق الألماني، خاض نكونكو 147 مباراة سجل خلالهم 53 هدفا وصنع 48 آخرين.
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