مؤتمر جوميز: التدرب مع جوارديولا حلم تحقق.. وأحاول التعلم دائما من هالاند

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

سيرجيو جوميز - مانشستر سيتي

ظهر الإسباني سيرجيو جوميز سعيدا بتواجده في مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن التدرب مع بيب جوارديولا يعد بمثابة الحلم الذي تحقق.

ويلعب مانشستر سيتي مع كوبنهاجن الدنماركي غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وقال سيرجيو جوميز في المؤتمر الصحفي: "عندما تأتي إلى ناد جديد يكون الأمر مجهولا بعض الشيء لكن زملائي في الفريق والمدربين ساعدوني، أنا أتدرب بكل جد لأجعل الأمر أصعب على المدرب في اختيار التشكيل الأساسي".

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وتابع "أشعر بالارتياح هنا، ممتن لدعم الجميع وسعيد بزملائي في الفريق".

وأضاف عن هالاند "نحن سعداء جدا بوجوده، أستمتع بهالاند تماما كما تفعل أنت عندما لا أشارك. أتطلع إلى التعلم منه قدر الإمكان ومن جوعه لتسجيل على المزيد من الأهداف".

وواصل عن التدرب مع جوارديولا "إنه حلم، عندما وصلت إلى أكاديمية برشلونة كانت تجربتي الأولى مع بيب. كلاعب، تراه حلما أن تتدرب معه، أحاول أن أستوعب كل النصائح التي يقدمها لي".

واستكمل عن اللعب في مراكز مختلفة "التوقيت مهم للغاية، نختار اللحظة المناسبة لتمرير الكرة. تحصل على ذلك خلال دقائق ووقت المباراة، لذلك أتعلم شيئا فشيء. كان الموسم الماضي هو الأول لي على الجهة اليسرى. في مانشستر سيتي، يحاول بيب جعلي ألعب أكثر في العمق والاحتفاظ بالكرة".

وأتم "لقد كنت دائما من مشجعي سيتي وهذا يعني الكثير بالنسبة لي، بالنسبة لي هذا حلم تحقق. كنت دائما أشاهد المباريات مع أخي. أعرف قيمة ومعنى الفوز يوم الأحد في الدربي وأنا سعيد جدا بالنتيجة بالنسبة لي على وجه الخصوص".

وشارك جوميز كبديل في الدربي أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي في الدقيقة 41 ليصنع الهدف الخامس لإرلينج هالاند.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا سيرجيو جوميز
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