كلوب: أتفهم شعور جمهور ليفربول

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تفهمه لشعور جمهور فريقه بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال كلوب في تصريحات عبر موقع ليفربول: "قلت يوم السبت إنني أستطيع أن أفهم شعور الجمهور".

وأضاف "الحقيقة هي أن هذه اللحظة نحتاجهم فيها، نحن نحتاج للجمهور دائما بالطبع ولكن في الوقت الحالي بينما نتطلع إلى المنافسة خلال هذه الفترة فنحن بحاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى".

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وأكمل "إنهم يعرفون هذا بالفعل، لذلك نأمل أن نتمكن من مساعدتهم ويمكنهم مساعدتنا، هذه هي المباريات التي يجب الاستمتاع بها".

وأتم تصريحاته "يجب ألا ننسى أبدا مدى صعوبة الوصول إلى هذه المرحلة، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أقصى استفادة من دعم الجمهور".

ويلعب ليفربول مساء اليوم أمام جلاسكو رينجرز الأسكلتندي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول 3-3 مع برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي
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