كلوب: أحب أوديجارد كثيرا

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال ومنتخب النرويج، مؤكدا على أنه من لاعبيه المفضلين.

مارتن أوديجارد النادي : أرسنال ليفربول

وقال كلوب في تصريحات عبر قناة Talksport: "أنا أحب أوديجارد كثيرا وهذا سهل في الوقت الحالي، كان الأمر أكثر صعوبة في بداية مسيرته مع ريال مدريد، لم يكن يبدو أنه سينجح".

وأضاف "أصبت بخيبة أمل حقا لأننا كنا نريد التعاقد معه في دورتموند، أردناه عندنا كان صغيرا للغاية وتحدثنا كثيرا مع والده، وفي النهاية قرر الانضمام إلى ريال مدريد".

وأكمل "لهذا السبب كنت أتبعه دائما، أنا سعيد حقا لأنه أصبح اللاعب الذي توقعناه جميعا، بل إنه أفضل إذا كنت تريد ذلك، لديه دور هائل في فريق قوي ولا يصدق مثل أرسنال".

وأتم تصريحاته "إنه لا يزال شابا وصافي الذهن، هو لاعب مؤثر جدا ولا يمكن قول أي شيء سلبي عنه، لأكون صادقا هو لاعب مميز".

وانضم أوديجارد البالغ من العمر 23 عاما لصفوف ريال مدريد في 2015 عندما كان طفلا.

وخرج للإعارة مع العديد من الأندية الإسبانية والهولندية قبل أن يستقر به الحال في أرسنال قبل عامين.

وأصبح الآن اللاعب النروجي هو قائد فريق أرسنال بداية من الموسم الجاري.