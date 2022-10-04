مدرب فلامبو: لن نجعل الأمور سهلة أمام الزمالك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

شدد مومزيلو ماديتش المدير الفني لـ فلامبو البوروندي أن مواجهة فريقه أمام الزمالك لن تكون سهلة.

وقال مومزيلو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك واحد من أكبر الفرق في قارة إفريقيا وفريقنا فريق صغير وحديث وهي منافسة بين الأشهر والأقوى وما بين الأضعف".

وأضاف "الزمالك فريق قوي ورائع والمباراتين ضده في غاية الصعوبة خاصة أننا سنلعب الذهاب والعودة في القاهرة".

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وأكمل "سنستعد جيدا لهذه المباراة وسنحاول أن نؤدي بأعلى مستوى ونشكل مشكلة للزمالك ولن نجعل الأمور سهلة على الأبيض".

وأتم تصريحاته "لنرى كيف ستجري الأمور وهذه المباراة فرصة جيدة بالنسبة لنا لتقييم مستوانا ومعرفة إمكانيات الفريق جيدا".

ويلعب الزمالك ضد فلامبو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 9 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة في الـ15 من نفس الشهر.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 من البطولة بعد تخطي إيلكيت بطل تشاد في الدور التمهيدي الأول.

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