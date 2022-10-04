خبر في الجول - كواليس اقتراب الزمالك من ضم عمرو السيسي

أصبح نادي الزمالك قريبا من التعاقد مع لاعب وسط طلائع الجيش عمرو السيسي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن انفراجة قد حدثت في المفاوضات بين الطرفين في الساعات الأخيرة.

واقترب طلائع الجيش من حسم صفقة لاعب وسط بديل وهو ما سهل المفاوضات.

وأبلغ اللاعب زملائه في معسكر طلائع الجيش باقتراب رحيله، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة.

وتعاقد الزمالك هذا الموسم في وسط الملعب مع نبيل عماد دونجا قادما من بيراميدز وزكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

يذكر أن محمد الطويلة رئيس النجوم كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عنأحقية النادي في 50% من قيمة انتقال عمرو السيسي لأي ناد آخر