خبر في الجول - كواليس اقتراب الزمالك من ضم عمرو السيسي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - عمرو السيسي

أصبح نادي الزمالك قريبا من التعاقد مع لاعب وسط طلائع الجيش عمرو السيسي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن انفراجة قد حدثت في المفاوضات بين الطرفين في الساعات الأخيرة.

أخبار متعلقة
عبد الرحمن رشدان يعلن انضمامه لـ الأهلي فودين: لم نصل لمرحلة الانسجام التام مع هالاند سيد مرعي: عمرو السيسي قريب من الزمالك.. وهذه الوجهة المحتملة لـ هشام صلاح إنبي: نفكر في الاستثمار داخل أحد أندية الدرجة الثانية.. وهدفنا المربع الذهبي

واقترب طلائع الجيش من حسم صفقة لاعب وسط بديل وهو ما سهل المفاوضات.

وأبلغ اللاعب زملائه في معسكر طلائع الجيش باقتراب رحيله، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة.

وتعاقد الزمالك هذا الموسم في وسط الملعب مع نبيل عماد دونجا قادما من بيراميدز وزكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

يذكر أن محمد الطويلة رئيس النجوم كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عنأحقية النادي في 50% من قيمة انتقال عمرو السيسي لأي ناد آخر

الزمالك طلائع الجيش عمرو السيسي
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء خبر في الجول - سامسون أكينيولا أجرى الكشف الطبي في الإمارات.. وموعد وصوله المتوقع فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة ذا أثليتك: نكونكو وقع عقدا مبدئيا مع تشيلسي خبر في الجول - الأهلي يتم الاتفاق مع مارسينيو.. وشروط النادي الياباني للموافقة بنها يعلن إعارة مودي شلاطه إلى فيوتشر الثامن.. إعارة بواتينج من الاتحاد إلى سموحة "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز
أخر الأخبار
خبر في الجول - كواليس اقتراب الزمالك من ضم عمرو السيسي ساعة | ميركاتو
عبد الرحمن رشدان يعلن انضمامه لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الأمريكي يعلن اكتشاف إساءات جنسية ومسيئة في دوري السيدات ساعة | الكرة الأوروبية
فودين: لم نصل لمرحلة الانسجام التام مع هالاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيد مرعي: عمرو السيسي قريب من الزمالك.. وهذه الوجهة المحتملة لـ هشام صلاح 2 ساعة | الكرة المصرية
إنبي: نفكر في الاستثمار داخل أحد أندية الدرجة الثانية.. وهدفنا المربع الذهبي 2 ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء