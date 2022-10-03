الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص موعد وحكام مباراة الفريق أمام هلال ساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في السادسة من مساء السبت 8 أكتوبر على استاد الدفاع الجوي.

وتُلعب مبارارة الإياب يوم 15 أكتوبر على نفس الملعب.

ووافق نادي هلال الساحل على لعب المباراتين في القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم حكام رواندي، بقيادة الحكم جون كلود.

ويعاونه الحكم المساعد الأول، ريموند نوناتي، والمساعد الثاني، إيريك موجوبو، والحكم الرابع عبد الكريم تواجرموزيكا.

والمراقب أحمد ماجولي من تنزانيا.

ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.