ليستر يستفيق برباعية أمام نوتنجهام فورست

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

حقق ليستر سيتي أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بعد الفوز أمام نوتنجهام فورست على ملعب كينج باور.

وفاز ليستر برباعية دون رد على نوتنجهام فورست في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

الانتصار هو الأول لـ ليستر سيتي هذا الموسم بينما خسارة نوتنجهام فورست هي الخامسة للفريق.

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وافتتح جيمس ماديسون التسجيل عند الدقيقة 25 بعد خطأ دفاعي من جيمس لينجارد لتصل الكرة إلى أقدامه ويسددها في الشباك.

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وضاعف هارفي بارنز النتيجة بعد دقيقتين فقط بصاروخية سكنت الزاوية الـ90 بعد تمريرة من ماديسون.

وعاد ماديسون وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 35 من ركلة حرة مباشرة جاءت بعد عرقلة جيمي فاردي داخل مناطق نوتنجهام.

وأضاف البديل باتسون داكا الهدف الرابع بعد تمريرة من ماديسون من الجهة اليمنى لـ ليستر استغلها الأخير وسكنها الشباك بالكعب.

وأصبح ماديسون ثاني أكثر لاعب إنجليزي يشارك في عدد أهداف فريقه (26 هدفا) بعد هاري كين (34 هدفا) منذ بداية الموسم السابق.

فيما أصبح ليستر سيتي خامس فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في النصف الأول من المباراة. أول فريق منذ مانشستر يونايتد أمام واتفورد في نوفمبر 2017.

ورفع ليستر سيتي رصيده عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست في المركز الأخير بنفس عدد النقاط.

نوتنجام فورست ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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