كونتي يلمح لتغيير خطته بعد خسارة دربي لندن

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

بات أنطونيو كونتي منفتحا على تغيير تشكيل خط هجوم الفريق الفترة المقبلة بعد الخسارة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وخسر توتنام أمام أرسنال في دربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا: "أفكر الانتقال من تشكيل الفريق من 3-4-3 إلى 3-5-2 وسيكون اختيار المهاجمين بجانب هاري كين إما سون هيونج مين أو ريتشارلسون".

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وعن البدائل من الإصابات، أوضح "بريان جيل موجود في الفريق وبالتأكيد هو الخيار الأول لهجومنا لأن كولوسيفسكي ولوكاس مورا خارجا. نحن نتحدث عن لاعب شاب، أردنا إعارته لفالنسيا ولكن لظروف كثير، لقد تغير الوضع وأنا أثق به".

ويواجه توتنام نظيره فرانكفورت غد -الثلاثاء- في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنام خسر المباراة السابقة أمام سبورتينج بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من المسابقة.

ويحمل توتنام وفرانكفورت نفس النقاط في ترتيب المجموعة الرابعة، وجاءت ترتيب المجموعة كالآتي:

سبورتينج: 6 نقاط.

توتنام: 3 نقاط.

فرانكفورت: 3 نقاط.

مارسيليا: دون نقاط.

توتنام فرانكفورت الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
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