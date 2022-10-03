فوتبول لندن: أرسنال يسعى لتجديد عقود ثلاثي الفريق

يحرص ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال لتجديد عقود 3 لاعبين أساسين في الفريق الفترة المقبلة.

ويسعى أرسنال للحفاظ على الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي بالإضافة إلى ويليام ساليبا بعدما أصبحوا قطعة أساسية في تشكيل أرتيتا.

وبحسب ما ورد عن "فوتبول لندن" فإن أرسنال قد قدم عرضا جديدا لـ ساكا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.

وينتهي عقد ساكا مع أرسنال في يونيو 2024.

ساكا (21 عاما) خاض مع أرسنال الموسم الحالي 9 مباريات، سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الفريق تعمل على تجديد عقد مارتينيلي الذي ينتهي في عام 2024 وسط اهتمام من ليفربول وتشيلسي.

مارتينيلي (21 عاما) شارك مع الفريق في 9 مباريات الموسم الحالي، سجل 3 أهداف وصنع آخر.

فيما ساليبا الذي ينتهي عقده في 2024، خاض 8 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر.

ويعيش أرسنال أفضل لحظاته في الدوري الإنجليزي إذ يعتلي الصدارة برصيد 21 نقطة مبتعدا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

ويواجه أرسنال نظيره ليفربول الأحد المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.