كاراجر: ليفربول أصبح أسهل منافس لأي فريق

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف صلاح أمام أياكس

يعتقد جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق أن الفريق أصبح أسهل منافس لأي فريق يلعب ضده الآن، في إشارة لسوء مستوى الريدز هذا الموسم.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "ليفربول أصبح أسهل منافس لأي فريق، وهذه مشكلة كبيرة لليفربول الآن".

وأضاف "تتخطى الفرق المنافسة دفاع ليفربول بسهولة بالغة. هناك مساحات شاسعة في الخلف".

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وأكمل "كان من المفترض أن تكون النتيجة 4-0 لبرايتون بعد 20 دقيقة من بداية مباراتهما الأخيرة".

وتعادل ليفربول مع برايتون بنتيجة 3-3 على ملعب أنفيلد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وواصل "المشكلة الكبرى في ليفربول الآن هي خط الوسط، أعتقد أن فابينيو بعيد عن مستواه هذا الموسم".

وأتم "توقع الجميع تعزيز خط وسط ليفربول بلاعبين جدد في الصيف لكن هذا لم يحدث".

ليفربول الذي يعاني في الدوري الإنجليزي ينتظر ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة، قبل استضافة مانشستر سيتي في الجولة التالية.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

ويستعد الحمر لاستضافة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ليفربول خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات أمام نابولي، بينما فاز على أياكس في الجولة الثانية.

ليفربول جيمي كاراجر
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