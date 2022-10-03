حوار في الجول - نجم توتنام السابق عن خسارة الدوري وانتقادات ماجواير.. وتأثير صلاح وميدو

حصد مع توتنام لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984، بجانب لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وآخر للدرع الخيرية.

بول ميلر مدافع توتنام السابق والذي ارتدى ألوان الفريق اللندني منذ 1977 إلى 1987 يتحدث في حوار خاص مع FilGoal.com عن الدوري الإنجليزي وكأس العالم ومعرفته بأحمد حسام ميدو حسام غالي.

في رأيك، ما هي الأسباب التي جعلت توتنهام يخسر أمام أرسنال في ديربي شمال لندن الماضي؟

خسر توتنام بسبب خطأين فرديين، كما تسبب الطرد في تغيير مجريات المباراة.

-تعاقد توتنهام مع العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الأخيرة، هل ترى أن جميع اللاعبين أفادوا الفريق حتى الآن أم أن بعضهم كان محبطًا لك؟

لا، جميعهم صفقات ذات قيمة، وسوف يلعبون دورا خلال الموسم، فقد عززوا قوة فريقنا بالتأكيد.

-لماذا لم يقدم نجم الفريق سون هيونج مين نفس الأداء المميز مثل الموسم الماضي؟

لم يتلق سون المساعدة في بداية الموسم، لذا فقد الثقة، لكني أشعر أنه عاد لمستواه الآن.

-إلى أي مدى تعتقد أن توتنام يمكن أن يذهب في دوري أبطال أوروبا؟ وما هي الفرق التي يمكنها تحقيق اللقب هذا الموسم؟

أعتقد أننا سنصل على الأقل إلى ربع النهائي، وأرى أن مانشستر سيتي سيحقق اللقب هذا الموسم.

-هل فريق توتنام الحالي جاهز للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وأي مركز في جدول الترتيب تعتقد أن الفريق يمكنه إنهاء الموسم فيه؟

أعتقد أنه لا يزال من المبكر بالنسبة لنا أن نكون منافسين على اللقب، ولكن يجب أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

-الشهر المقبل سيقام كأس العالم في الشرق الأوسط لأول مرة في التاريخ، هل ترى أن البطولة ستكون مختلفة من حيث التنظيم؟

بالتأكيد تكون هناك اختلافات دائمًا، عندما تُقام نهائيات كأس العالم في قارة مختلفة.

-كيف ترى كأس العالم القادمة من حيث المنافسة داخل الملعب؟ هل ستكون أكثر صعوبة أم أقل تنافسية من النسخ السابقة؟ ولماذا؟

سيكون من الصعب دائما الفوز ببطولة كأس العالم بغض النظر عن توقيت أو مكان إقامتها.

-ما هي المنتخبات التي تتوقع وصولها إلى نصف النهائي؟ وأيها نهائي؟ ومن الذي سيحقق اللقب؟

أعتقد أن المرشحين المعتادين مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا يمكنهم الوصول لأبعد نقطة في البطولة، لكن الكثير من الأمور ستعتمد الحظ والإصابات بين هذه المنتخبات.

-هل يستطيع منتخب إنجلترا تحقيق لقب كأس العالم؟ لماذا؟

لدينا فرصة جيدة مثل أي من الفرق التي ذكرتها منذ قليل، هناك مزيج رائع من الشباب والخبرة ومعظم لاعبي فريقنا معتادون على اللعب في المستوى الأعلى، مثل: اللعب في دوري أبطال أوروبا.

-بصفتك قلب دفاع، هل ترى أن مدافع منتخب إنجلترا هاري ماجوير يستحق النقد الذي يتلقاه أم لا؟ وكيف يخرج اللاعب من هذا الموقف؟

لا، إنه لا يستحق النقد، لكنه يتمتع بشخصية قوية وسيعود بلا شك إلى المستوى الجيد.

-كيف رأيت الموقف عندما أراد كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد لكي يلعب في دوري أبطال أوروبا؟ هل اتفقت معه أم لم يعجبك سلوكه؟

لقد كان رونالدو لاعبا رائعا، لكنه يكبر ويحتاج إلى لاعبين جيدين من حوله الآن لدعمه.

إنه شخصية فريدة من نوعها، وملياردير، لذا ليس من السهل التحكم فيه الآن.

أعتقد أنه سيلعب في كأس العالم ثم ينتقل إلى نادٍ في الولايات المتحدة الامريكية أو الشرق الأوسط لإنهاء مسيرته.

-هل تعتقد أن أرسنال سيحافظ على المستوى الجيد الذي يقدمه أم سيخسر نقاطًا؟ وهل يمكنهم تحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم؟

أدى فريق أرسنال بشكل جيد ومازالوا جيدين في الوقت الحالي، لكن مثل توتنهام سيهدفون إلى إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

أعتقد أن مانشستر سيتي سيحسم باللقب على الأرجح بحلول شهر مارس.

-كيف تقيم مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند؟ هل واجهت مهاجما جيدا جدا مثله عندما كنت لاعبا؟

إنه مهاجم رائع ولديه معظم الإمكانيات التي يحتاجها المهاجم.

لقد لعبت ضد العديد من المهاجمين البارزين، بعضهم لا يختلف عن هالاند، لكن لا أستطيع ذكر أمثلة، لأنهم كثيرون.

-في رأيك، لماذا لا يؤدي ليفربول بشكل جيد هذا الموسم؟ هل الأمر متعلق برحيل ساديو ماني فقط؟

رحيل ماني كان خسارة كبيرة، لكن ليفربول تعرض لعدد من الإصابات، لذا ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي لبداية غير معتادة للفريق.

-ما رأيك في محمد صلاح كلاعب؟ هل تعتقد أنه وضع نفسه كأحد أساطير الدوري؟ وما تعليقك على حقيقة أنه يسجل أهدافا كثيرة ضد توتنام؟

صلاح لاعب كبير وسيكون من بين أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتازة في جيله.

حول تسجيل الأهداف ضد توتنهام، صلاح يسجل الكثير من الأهداف ضد العديد من الأندية وليس توتنهام فقط، ومن ضمن هذه الأندية فريق توتنهام.

-هل تتذكر لاعبي مصر السابقين مع توتنهام، أحمد حسام ميدو وحسام غالي؟ ما هو رأيك في كل منهم؟

نعم، أتذكرهما، كلاهما موهبتان جيدتان للغاية، لكننا على الأرجح لم نشاهد أفضل ما لديهما في توتنهام.

كان ميدو هو الأفضل بين الاثنين، وامتلك قدرات رائعة في الألعاب الهوائية، وعلى المستوى البدني كان يحب المواجهات مع المدافعين.

ميدو كان لديه أيضا أسلوب حياة مستهتر أوقعه في المشاكل عدة مرات، لكنني أحببت شخصيته وكان يتمتع بشعبية في جميع أنحاء النادي ومع الجماهير.

أفسد حسام غالي تاريخه مع توتنهام بإلقاء قميصه على الأرض عند استبداله في إحدى المباريات، وهو أمر لا يغتفر من قبل المشجعين، لذلك كان لا بد من بيعه.

سيكون من الرائع أن يأتي يوم ونجد لاعب مصري آخر يلعب لنادينا العظيم.

-ما هي لحظاتك المفضلة مع توتنهام كلاعب؟

لحظاتي المفضلة مع توتنهام هي الفوز بالألقاب وكوني بين زملائي في الفريق الذين ما زالوا أعز أصدقائي حتى اليوم.

-من هم أكثر اللاعبين الذين تفضلهم في توتنهام في آخر 20 عاما؟

جاريث بيل وهاري كين وهيونج مين سون وموسى ديمبيلي.

-من هم أفضل 11 لاعب في تاريخ توتنهام في رأي بول ميلر؟

بات جينينجز - ستيف بيريمان - سيريل نولز – جلين هودل – مايك إنجلاند - ديف ماكاي – أوسي أرديليس - بول جاسكوين - جيمي جريفز – هاري كين – كليف جونز.