مؤتمر تشافي: عودة ميسي؟ دعوه وشأنه.. إنه يستمتع الآن

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة على أن الفريق سيحاول القيام بفعل ما فعله أمام بايرن ميونيخ في مواجهة إنتر لكن بنتيجة مختلفة.

ويواجه برشلونة نظيره إنتر غد -الثلاثاء- في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "إنتر فريق قوي، سنحاول القيام بما فعلناه أمام بايرن ميونيخ لكن بنتيجة مختلفة".

وأضاف "أسلوب إنتر مختلف تماما، إنراجي يحب الهجوم ويلعب كرة قدم هجومية وهذا سيكون له دور في مباراة الغد، منافس صعب وأعتقد هذه من أصعب المواجهات في دوري الأبطال".

وتابع "تصدر الليجا؟ يعطينا دفعة معنوية وثقة بعد فترة طويلة كنا بعدين عن الصدارة. إنه أمر إيجابي لكن نحن في دوري الأبطال وهذه قصة آخرى".

وأردف "أحاول أن أعطي اللاعبين الثقة، في ميونخ كنا متفوقين والآن علينا إثبات ذلك من خلال النتائج، نحن في لحظات جيدة وعلينا الإستفادة من ذلك".

وواصل: "مباراة انتقامية لما حدث في 2010؟ لا أشعر بذلك، في تلك المباراة اضطررنا للسفر إلى ميلانو عبر الحافلة بسبب البركان، حينها إنتر كان فريقاً رائعاً وفاز علينا ذهاباً، وفي الإياب لم نتمكن من العودة في مباراة كانت مثيرة للجدل كثيرًا".

وعن عودة ميسي، أوضح "دعونا نترك ليو وشأنه، أنا أحبه كثيراً وهو صديقي لكننا لا نقدم له الفائدة عندما نتحدث عنه، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، دعوه يستمتع الآن".

وعلق على اعتزال جونزالو هيجوايين، قائلا: "عانينا ضده عندما لعبنا ضد ريال مدريد، إنه لاعب كرة قدم مثالي، لا يثير الكثير من الضجة ويحترم المنافس، مسيرته رائعة".

وأتم "نسخة دوري الأبطال هذه معقدة لأنه عليك أن تلعب بشكل جيد في الوقت المناسب، خطأ واحد يطردك من البطولة، وهذا ما قاله ليو: بأنه ليس الأفضل عادةً يفوز بالبطولة".

وخسر برشلونة مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا بهدفين دون رد.

ولم يحصد برشلونة سوى ثلاث نقاط بعد الفوز أمام فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويحمل برشلونة نفس عدد نقاط إنتر في المجموعة الثالثة، ويأتي الترتيب كالآتي:

بايرن ميونيخ: 6 نقاط.

برشلونة: 3 نقاط.

إنتر: 3 نقاط.

فيكتوريا بلزن: دون نقاط.