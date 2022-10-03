الشرطة تفرج من جديد عن لاعب الدوري الإنجليزي المتهم بالاغتصاب

أفرجت شرطة لندن عن لاعب الدوري الإنجليزي الخاضع للتحقيق في جريمتي اغتصاب مزعومتين.

وكان قد أُلقي القبض على اللاعب في 4 يوليو من أجل التحقيق لكن تم الافراج عنه بكفالة حتى أوائل أكتوبر.

وبحسب "ذا جارديان" فإن الشرطة أفرجت عن اللاعب اليوم -الاثنين- بكفالة جديدة في انتظار موافقة محكمة "الصلح" والتي من المرجح أن تؤكد مدة شروط الكفالة الخاصة به في غضون الأسبوع المقبل.

اللاعب، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، متهم باغتصاب امرأتين مختلفين، أحدهما في أبريل 2021 والآخرى في يونيو من العام ذاته.

وبحسب ما نشرت "ذا جارديان" في وقت سابق فإن النادي الذي ينشط فيه اللاعب يعلم بخصوص الجريمة المزعومة منذ الخريف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن النادي قرر عدم اتخاذ إجراء بخصوص الأمر حتى الآن وبالتالي عدم إيقافه.

ويواصل اللاعب الذي في أواخر العشرينيات من عمره وفقا للصحيفة ذاتها اللعب في الفريق الأول لناديه الموسم الماضي بالإضافة لكونه لاعباً أساسياً في الفريق الموسم الحالي.