اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول مصير مريم مصطفى ودعاء محمد.. والعقوبات المنتظرة

أوضح عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة كيفية التعامل القانوني بسؤاله عن وضع اللاعبتين مريم مصطفى ودعاء محمد لاعبتي الأهلي والزمالك.

وقال مخلوف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ليس لدينا قاعدة في لائحة المسابقات المصرية تعاقب اللاعب الذي يوقع لناديين".

وأضاف "بناء عليه، نلجأ في تلك الحالات لقانون الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي ينص على إيقاف اللاعب المخالف من شهرين إلى 6 أشهر حسب الحالة".

وأوضح "بعد الإيقاف ينضم اللاعب إلى الفريق الذي يرغب في اللعب له، مع رد الأموال التي حصل عليها من الفريق الآخر إذا كان قد حصل منه على أموال".

وكان اتحاد الطائرة قد عقد جلسة استماع للاعبتين يوم الخميس الماضي.

ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.

وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية واتحاد الطائرة ضد لاعبته.

أما فيما يتعلق بدعاء فهي عادت من إصابة في الرباط الصليبي ولم تشارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي كما أنها لم تحصل على مستحقاتها.

لذا قامت دعاء بفسخ التعاقد من طرف واحد ووقعت على عقود انضمامها للأهلي.

وقدم الأهلي والزمالك عقودهما مع اللاعبتين لاتحاد الكرة الطائرة ليفصل في الأزمة.