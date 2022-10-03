كلوب: فقدان الثقة؟ انظروا إلى ميسي ورونالدو.. ويعلق على وضعية نونيز

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على عدم شعوره بالقلق حيال وضعية داروين نونيز لاعب الفريق منذ انضمامه للفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة رينجرز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لاحظنا تراجع بعد مباراة نابولي وكان علينا تغيير الأمور بسرعة ولم نلعب ضد ولفرهامبتون ثم لعبنا مع أياكس وتأجلت مباراتنا ضد تشيلسي ولم نتمكن من الحفاظ على أي شيء من الفوز على أياكس ثم لعبنا أمام برايتون وهو فريق جيد جدا واستقبلنا هدفين مبكرين، عندما تواجه مشكلة وتحاول حلها تنتظر النتيجة أن تحدث مباشرة ولكن هذا غير موجود في كرة القدم".

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واستمر "لو كنا قد فزنا على برايتون كانت الأحاسيس ستكون مختلفة ولكن بنفس المشاكل علينا أن نلعب أفضل بكثير مما نقدمه، قبل عامين واجهنا نفس المشاكل عندما خسرنا جميع لاعبي الوسط ولكننا وجدنا طريقة لحل الأمور وهذا ما سنفعله تلك المرة أيضا".

وتابع "رينجرز يؤدي بشكل جيد جدا بشكل عام وأتوقع أن يقاتلوا على تحقيق نتيجة إيجابية غدا، لديهم مدرب جيد وخاضوا موسما رائعا العام الماضي في الدوري الأوروبي ولهذا يجب أن نكون مستعدين لتلك المواجهة".

وتحدث كلوب عن فقدان الفريق للثقة قائلا: "هل تعتقد أن رونالدو يشعر بأعلى درجات الثقة في تلك اللحظة؟ هذا يحدث لنا جميعا وميسي أيضا عانى من نفس الأمر خلال الموسم الماضي، يجب أن تأخذ الخطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "وضعية داروين نونيز؟ العديد من اللاعبين ينتقلوا للفرق ونريد أن يلمعوا بشكل فوري وهذا يحدث من الحين للآخر ولكن نحن نتعامل معه بهدوء ومن المهم في وضعيتنا عدم شعوره بالقلق، الإيقاف الذي تعرض له لم يساعد كثيرا الفريق لا يلعب بشكل جيد وهذا لا يساعد لاعب في مركز الهجوم".

وشارك نونيز منذ انضمامه لليفربول في 7 مباريات وخلالهم سجل هدفين وصنع هدف واحد.

وأتم "عندما كان جيرارد مدربا لرينجزر كنت أتابعهم بشكل مقرب واعتقد أنه استمتع بالعمل هناك وقدم أداء رائع معهم".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي.

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