جالتييه يدافع عن نفسه: لم أجبر لاعبيني على الإفطار في رمضان

دافع كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن نفسه أمام اتهامات جوليين فورنييه المدير الرياضي السابق لـ نيس.

وفتح فورنييه النار على جالتييه هذا الأسبوع وتحدث عن فترة عمل جالتييه في نيس.

وقال فورنييه في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو": "علاقتي بـ جالتييه كانت فوضوية، لو شرحت أسباب خلافي مع جالتييه، فإنه لن يكون قادرًا على الدخول لأي غرفة خلع ملابس في فرنسا أو أوروبا".

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن فورنييه يقصد بتصريحات طريقة إدارة جالتييه لشهر رمضان في نهاية الموسم الماضي.

وصرّح جالتييه ردًا على نظيره: "من الجيد أن إدارة نيس دعمتني خلال هذا الأسبوع الصعب على المستوى الشخصي".

وأضاف: "لقد هوجمت بشكل غير عادل إطلاقًا رغم أنني شخص متفتح".

وتابع: "من الصعب تقبل التلحميات بشأن شهر رمضان وتفسيرها بطريقة أخرى".

وأشار: "أعرف كل ما يمكن أن أفعله في حديثي مع اللاعبين خلال فترة الصيام".

وأتم: "أتحدث مع اللاعبين وأنقل لهم وجهة نظري، لكني لا أفرض شيئًا على أي أحد".

جالتييه (56 عامًا) تولى تدريب نيس خلال موسم 2021\2022 وقاده للمركز الخامس في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى وصافة كأس فرنسا.