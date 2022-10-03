مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري

قاد أندرياس أندويا مدرب أحمال فريق الأهلي، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين.

وأجرى كولر تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين في ختام فقرات المران.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق موقف محمد فخري الذي تعرض لإصابة بجزع في الكاحل.

وأشار أبو عبلة إلى أن فخري في تحسن مستمر وسوف يشارك في التدريبات الجماعية اعتبارا من مران غدا الثلاثاء.

واكتفى فخري بأداء جلسة تأهيل على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية حيث فاز على بتروجيت 5-1 وعلي أسوان 2-1 وتعادل مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف.