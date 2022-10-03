مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 13:18

كتب : حسام نور الدين

محمد فخري - لاعب الأهلي

قاد أندرياس أندويا مدرب أحمال فريق الأهلي، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين.

أخبار متعلقة
الخطيب يتفق مع شركة الكرة بـ الأهلي على آلية العمل والملفات الجديدة موسيماني يصل جدة لقيادة الأهلي: أشعر أنني في وطني موعد مباريات الإثنين 3 أكتوبر 2022.. ختام الجولة التاسعة بإنجلترا والأهلي والزمالك في إفريقيا لليد الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية

وأجرى كولر تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين في ختام فقرات المران.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق موقف محمد فخري الذي تعرض لإصابة بجزع في الكاحل.

وأشار أبو عبلة إلى أن فخري في تحسن مستمر وسوف يشارك في التدريبات الجماعية اعتبارا من مران غدا الثلاثاء.

واكتفى فخري بأداء جلسة تأهيل على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية حيث فاز على بتروجيت 5-1 وعلي أسوان 2-1 وتعادل مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف.

الدوري المصري مران الأهلي تدريبات الأهلي محمد فخري
نرشح لكم
منتخب مصر للشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في نوفمبر الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة الخطيب يتفق مع شركة الكرة بـ الأهلي على آلية العمل والملفات الجديدة حسن الشامي يكشف كواليس اعتزاله: ذهبت إلى طبيب نفسي بيراميدز يوضح حقيقة "اهتمام ليفربول" بـ إبراهيم عادل الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية
أخر الأخبار
بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات 6 دقيقة | الوطن العربي
منتخب مصر للشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في نوفمبر 11 دقيقة | منتخب مصر
الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة ساعة | الكرة المصرية
كلوب: فقدان الثقة؟ انظروا إلى ميسي ورونالدو.. ويعلق على وضعية نونيز ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: لوكاكو خارج مواجهة برشلونة.. وهذا موقف لاوتارو ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: انتكاسة لـ جيرارد مورينو.. ولحاقه بالمونديال بات في خطر ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني ساعة | الكرة المصرية
فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول