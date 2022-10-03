شيرار يوجه رسالة لصلاح وزملائه: تحلوا بالمسؤولية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

هدف جويل ماتيب مع ليفربول أمام أياكس

انتقد ألان شيرار نجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي محمد صلاح وبعض لاعبي ليفربول.

ويرى شيرار أن بعض اللاعبين في ليفربول هم المسؤولين عن تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وتعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة.

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وقال شيرار في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "ليفربول بدا خاملا ومتعبا، إذا كان الأمر لمرة واحدة كنت لتقبله نوعا ما ولكنها حدثت عدة مرات هذا الموسم".

وتابع "ترينت أليكساندر أرنولد تلقى بعض الانتقادات الدفاعية وكان الامر محقا في بعض الأحيان ولكن الآخرين مثل جوردان هيندرسون ومحمد صلاح وفيرجل فان دايك وجويل ماتيب وتياجو ألكانترا يحتاجون إلى تحمل المسؤولية".

وأضاف "بعض لاعبي ليفربول لم يصلوا إلى المستويات التي اعتادوا عليها، صلاح كان صاحب الحذاء الذهبي في الموسم الماضي ولكنه سجل هدفين فقط حتى الآن".

وشدد "لقد اعتدنا على مدار سنوات على ضغط ليفربول العالي ولكننا لا نرى أي من ذلك الآن".

ويحتل ليفربول حاليا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بعد 7 مباريات خاضهم.

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