قائمة برشلونة – استمرار غياب الرباعي المصاب أمام إنتر ميلان

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه المسافرة إلى ميلانو لمواجهة إنتر الإيطالي.

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بملعب جوزيبي مياتزا.

وشهدت القائمة استمرار ابتعاد المصابين: رونالد أراوخو، وجول كوندي، وهيكتور بيليرين.

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كما يغيب فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق، ويتواجد الثنائي الشاب بابلو توري ومارك كاسادو.

ويمتلك برشلونة 3 نقاط، وهو نفس رصيد إنتر، إذ خسر كلاهما مباراته أمام بايرن ميونيخ.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: جيرارد بيكيه – إيريك جارسيا – أندرياس كريستينسن – سيرجي روبيرتو – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جافي – فرانك كيسيه – بابلو توري – مارك كاسادو

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي – رافينيا – فيران توريس – ممفيس ديباي

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