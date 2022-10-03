اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي نيتسويت المفتوحة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

مروان الشوربجي

تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى نصف نهائي منافسات رجال وسيدات بطولة نيتسويت المفتوحة.

وتقام بطولة نيتسويت المفتوحة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حتى غدا الثلاثاء.

وتغلب مازن هشام لاعب وادي دجلة على الأمريكي شاهجاهان خان بشوطين مقابل شوط واحد.

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أما مروان الشوربجي فحسم تأهله بالفوز على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنفس النتيجة.

وعلى مستوى السيدات تأهلت فريدة محمد بعد الفوز على الأسكتلندية ليزا أيتكين بشوطين دون مقابل.

وتقام منافسات نصف النهائي فجر غدا الثلاثاء (بعد منتصف الليل).

ويواجه مروان الشوربجي نظيره البيروفي دييجو إلياس في الثانية والنصف فجرا.

بينما يلعب مازن هشام أمام الإنجليزي محمد الشوربجي في الرابعة فجرا ويليه مواجهة فريدة محمد ضد النيوزلاندية جويل كينج.

ويستعد أبطال مصر في اللعبة للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بداية من يوم 8 أكتوبر الجاري.

وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم وهي ثالث البطولات الكبرى بالموسم الجديد.

اسكواش مروان الشوربجي مازن هشام فريدة محمد
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