موعد مباريات الإثنين 3 أكتوبر 2022.. ختام الجولة التاسعة بإنجلترا والأهلي والزمالك في إفريقيا لليد

تختتم مساء اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر أكتوبر 2022 منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

يستضيف ليستر سيتي فريق نوتنجهام فورست على ملعب كينج باور في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة يد

يواصل الثنائي المصري الزمالك والأهلي مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

ويلعب الأهلي أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أما الزمالك فيواجه فاب ياوندي الكاميروني في نفس التوقيت.

وكان الثنائي المصري حقق الفوز في أول جولتين.