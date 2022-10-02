إياد العسقلاني يوقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

إياد العسقلاني يوقع عقده الاحترافي مع الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي توقيع عقد طويل الأمد مع إياد العسقلاني مدافع الفريق الشاب ومنتخب مصر الأولمبي والشباب لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وصعد اللاعب صفوف الفريق الأول مؤخرا بعدما تألق مع فرق قطاع الناشئين فى الموسم المنقضي بجانب المستوي الذى ظهر به مع منتخبي مصر للشباب والأولمبي.

مفاوضات توقيع العقد قادها حسني عبدربه مدير الكرة للفريق الأول، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به المدافع الواعد فى الفترة السابقة بجانب إشادة خبراء التحليل ومدربيه بقدارت اللاعب بإعتباره أحد المواهب التي تحمل مستقبل مشرق.

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خالد القماش مدير قطاع الناشئين في الإسماعيلي أشاد باللاعب في وقت سابق خلالص تصريحات مع الموقع الرسمي.

وقال القماش: "أرى العسقلاني كنزا من كنوز قطاع الناشئين وسيكون لديه مستقبل مشرق وأراهن على نجاحه ف نيل ثقة خوان كارلوس جاريدو والمشاركة مع الفريق الأول وأتوقع تواجده مع منتخب مصر الأول".

وتابع "والد اللاعب يدعمه بشدة ويحصر على زرع الثقة فيه خصوصا مع كونه أصغر لاعب في صفوف المنتخب الأولمبي وهذا يحسب لروجيرو ميكالي".

وتعاقد الإسماعيلي في وقت سابق مع كارلوس جاريدو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.

الإسماعيلي الدوري المصري
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