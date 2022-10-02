الاتحاد المنستيري يستعد لمواجهة الأهلي بالتعادل مع الترجي

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

اتحاد المنستيري التونسي

تعادل فريق الاتحاد المنستيري التونسي مع شقيقه الترجي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان يوم الجمعة مباراتهما الأولى في الموسم الجديد من الدوري التونسي، لكن الجولة تأجلت قبل دقائق من انطلاقها، حسب قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد المنستيري بواسطة أنيس بن حتيرة في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل حمدو الهوني من ركلة جزاء للترجي في الوقت بدل الضائع.

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ويستعد الاتحاد المنستيري لملاقاة الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

بينما يستعد الترجي لمواجهة بلاتو يونايتد النيجيري في الدور نفسه واليوم نفسه.

إلى ذلك، حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

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