برونو: الخسارة بسداسية لا يجب أن تحبطنا

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن الخسارة 3-6 أمام مانشستر سيتي لا يجب أن تحبط فريقه في ظل كثرة المباريات التي تنتظر الفريق هذا الشهر.

وتعرض يونايتد للخسارة بنتيجة 3-6 في دربي مدينة مانشستر يوم الأحد بملعب الاتحاد معقل سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال فيرنانديز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نتمتع بالإيمان في البداية وأعتقد أن ذلك سبب لنا العديد من المشاكل وجعلنا نستقبل أهدافا مبكرة".

وأضاف "أعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل بكثير بالنسبة لنا. حافظنا على سيطرتنا أكثر على الكرة، وسيطرنا على المباراة كلما استحوذنا على الكرة".

وأكمل "كنا متأخرين في النتيجة، لذلك كان علينا تحمل بعض المخاطر، وعندما خاطرنا سجلنا على الفور. حاولنا المضي قدما ولكن بعد ذلك تلقينا المزيد من الأهداف، لا يمكنك إعطاء مساحة كبيرة لفريق مثل سيتي".

وتابع البرتغالي "نشعر بخيبة أمل. ولكن حان الوقت الآن للتركيز على المباراة التالية".





























































مباراة يونايتد القادمة ستكون يوم الخميس في الدوري الأوروبي ضد أومونيا نيقوسيا في قبرص، ثم يسافر الشياطين الحمر إلى جوديسون بارك يوم الأحد التالي لمواجهة إيفرتون.

واستمر "علينا استعادة المستويات التي قدمناها قبل فترة التوقف الدولي، والإيمان والعمل الجماعي، وفهم أن هذا لا يمكن أن يحبطنا. نحن بحاجة إلى التحسن من أجل المستقبل".

ويؤمن برونو بأن المباريات الكثيرة للفريق في شهر أكتوبر ستكون فرصة جيدة لإعادة بناء ثقة الفريق بعد الخسارة من سيتي.

وواصل "ليس لديك الكثير من الوقت للتعافي، ولكن في نفس الوقت، لديك فرصة لتحقيق نتائج جيدة، وتقديم أداء جيد لمنح المزيد من الثقة للفريق".

وأتم "الآن يتعلق الأمر بالتركيز على مباراة الدوري الأوروبي والفوز بها وجميع المباريات القادمة لنا".

وانتقم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إلى والده الذي تعرض لإصابة تسببت في إنهاء مسيرته في مواجهة سابقة من الدربي، ليقود السماوي لفوز عريض.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك"، بينما أحرز فيل فودين الـ "هاتريك" الآخر.

وواصل مانشستر سيتي زحفه نحو الصدارة وملاحقة أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجانرز.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس من سبع مباريات.

video:1