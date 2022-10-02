فينجر: أرسنال سيكون أقرب منافسي سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

يتوقع أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي أن يصارع فريقه السابق ضد مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع وجود أفضلية للفريق السماوي.

أرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن سيتي بعد مرور 8 جولات.

وقال فينجر لشبكة beIN Sports: "أتوقع أن يكون أرسنال خلف سيتي في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وأضاف "أرسنال هو ثاني أفضل فريق لديه فرصة جيدة للفوز بالدوري الإنجليزي لأن سيتي سيركز في مرحلة ما على دوري أبطال أوروبا بشكل أكبر".

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أنها أفضل فرصة لأرسنال للمنافسة هذا الموسم، قال فينجر: "أعتقد ذلك".

وواصل "ليفربول عليه تسلق الجبل، فالفريق متأخر بفارق 11 نقطة عن أرسنال وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي".

ليفربول لم يحصد سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

وينتظر ليفربول ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات بالجولة المقبلة، ثم استضافة سيتي في أنفيلد بالجولة التالية.

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