كلوب: علينا القتال للخروج من هذا المأزق قبل المباريات الصعبة التي تنتظرنا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه لن يعود إلى مستواه المعهود سوى بالقتال وبذل مجهودات أكبر.

ليفربول الذي يعاني الدوري الإنجليزي ينتظر ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة، قبل استضافة مانشستر سيتي في الجولة التالية، كما يواجه جلاسكو رينجرز مرتين في دوري أبطال أوروبا خلال أسبوع.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن لم نخسر أمام برايتون، ولكنه تعادل أشبه بالهزيمة. علينا أن نقاتل للخروج من هذا المأزق".

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وأضاف "اللاعبون لديهم ما هو أفضل مما قدموه، ومهمتي هي مساعدتهم على ذلك. لاستعادة المستوى المعهود، نحتاج للاستقرار والاستمرارية والدفاع بشكل جيد، ونحن لم نكن جيدين بما يكفي في هذا الجانب منذ بداية الموسم وأمام برايتون".

وتعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع "مهمتي لا تتغير باختلاف النتائج، ولكنها تكون أصعب من الأوقات التي نحقق فيها الانتصارات، لأنني مطالب بخلق الأجواء التي من شأنها أن تساعد اللاعبين على القيام برد فعل مناسب".

وشدد الألماني "علينا أن نقاتل من أجل استعادة مستوانا المعهود وأن نكون مستعدين للعمل بجد لنستعيد الثقة".

وأتم "عملية تصحيح المسار بدأت بالفعل، سنبدأ الاستعداد لمواجهة جلاسكو رينجرز على الفور، وسنحاول أن نقدم أداءً أفضل. المباراة التالية ستكون ضد أرسنال، إنهم يعيشون فترة رائعة، ونعلم أن مواجهتنا ضدهم لن تكون سهلة على الإطلاق".

سيلعب ليفربول في منتصف هذا الأسبوع ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا قبل أن يلاقي أرسنال في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

يورجن كلوب ليفربول
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