مدافع ليفربول: مواجهة أرسنال ثم سيتي؟ لا أهتم بمنافسينا المقبلين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - أرسنال

يعتقد جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه عليه التفكير في كيفية تقديم مستويات أفضل بالدوري الإنجليزي أكثر من الاهتمام بمن سيواجه في المراحل المقبلة.

ليفربول الذي يعاني الدوري الإنجليزي ينتظر ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة، قبل استضافة مانشستر سيتي في الجولة التالية.

وقال ماتيب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أرسنال ثم سيتي؟ لا أهتم بمنافسينا المقبلين، علينا أن نلعب بشكل أفضل".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "هناك الكثير من المباريات والكثير من النقاط للفوز بها، وعلينا استغلال الوقت والعودة إلى المسار الصحيح مرة أخرى".

ليفربول لم يحصد سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

وتابع الكاميروني "يمكننا أن نكون سعداء بالنقطة التي حصدناها أمام برايتون الذي قدم أداءً جيدًا حقًا. لكن علينا فقط أن نكون أفضل، ونبدأ بشكل أفضل ونظهر جودتنا".

وتعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل "لعب برايتون بشكل جيد، بدأ بشكل جيد. لم نتمكن من الوصول لمرماهم وجعلوا حياتنا صعبة للغاية. كنا أفضل في الشوط الثاني، لكن توقعاتنا أعلى من ذلك".

سجل أهداف ليفربول روبرتو فيرمينو هدفين وآدم ويبستر بالخطأ في مرماه، بينما أحرز ليونارد تروسارد ثلاثية برايتون.

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