الضحية الثالثة.. ولفرهامبتون يعلن إقالة مدربه برونو لاج

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

برونو لاج

أعلن نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي إقالة مدربه البرتغالي برونو لاج في بيان عبر موقعه الرسمي.

جاء ذلك في أعقاب الخسارة الأخيرة أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ولفرهامبتون أن المدربين ستيف ديفيز وجيمس كولينز سيواصلان العمل على تحضير الفريق لمواجهة تشيلسي المقبلة، والتي ستقام يوم السبت القادم الثامن من أكتوبر.

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وتولى لاج قيادة ولفرهامبتون في بداية الموسم الماضي، خلفا لمواطنه البرتغالي نونو سانتو الذي انتقل حينها لتدريب توتنام هوتسبر.

وتمكن المدرب من قيادة فريقه إلى المركز العاشر بنهاية الموسم، برصيد 51 نقطة من 15 انتصارا و6 تعادلات و17 هزيمة، ليسجل 38 هدفا وتتلقى شباكه 43.

وقاد لاج الفريق في 9 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات، بينهم مباراة واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية وتمكن من الفوز بها.

أما في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، فقد حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات و4 هزائم، ليجمع 6 نقاط فقط ويسجل 3 أهداف مقابل 9 سكنوا شباكه.

تلك النقاط الست احتل بها ولفرهامبتون المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط.

ولم يحقق أي فريق انتصارات أقل من ولفرهامبتون في الدوري حتى الآن سوى ليستر الذي لم يحقق أي فوز، بينما يتساوى معه نوتنجهام فورست وكريستال بالاس بانتصار وحيد لكل منهما.

وبذلك بات لاج ثالث مدرب يفقد وظيفته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سكوت باركر مدرب بورنموث وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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