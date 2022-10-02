جوارديولا: أرقام هالاند مخيفة.. هو جائع دائما

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه في دربي مدينة مانشستر مؤكدا على سعادة الجميع في ملعب الاتحاد أثناء اللقاء.

وفاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "لقد كان الأداء جيدا حقا في الشوط الأول، سجلنا 4 أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، بعد الشوط الأول الأمور كانت أكثر صعوبة، الفوز كان رائعا والمباراة رائعة وكان الجميع يشعر بالسعادة في الملعب واستمتعنا بالأداء أمام منافسنا".

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وأضاف "بشكل عام كان من الجيد أننا كنا أكثر شراسة، ولكن بالطبع عندما يكون لديهم برونو فيرنانديز وكريستيان إريكسن فإنهم يتمتعون بالجودة ونحن كنا على دراية بالمساحات في دفاعهم ولاعبونا صنعوا الفارق في الشوط الأول".

وأشار "يمكننا الفوز أو الخسارة ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكننا فعلها بشكل أفضل، بعض اللاعبين لم يكونوا جيدين اليوم لذا عليهم التحسن بعد ذلك".

وشدد "الكمال غير موجود إنه مستحيل، ولكن يجب أن نحاول الوصول إليه، قدمنا أداء جيدا ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل، العديد من اللاعبين لديهم تمريرات سيئة وهذا ليس جيدا، يجب أن نكون أكثر اتساقا وفي بعض الأمور لا نزال غير جيدين".

وانتقل للحديث عن فيل فودين نجم فريقه قائلا: "هو لديه رغبة وطريقة رائعة، إنه يستحق اللعب في كل مباراة ويستحق كل شيء".

واختتم تصريحاته بالحديث عن إيرلينج هالاند قائلا: "الأرقام تتحدث عنه، لقد فعل ذلك من قبل ونحن نحاول دائما مساعدته في بيئتنا، لدينا هذا الإحساس المذهل أنه يبدو جائع دائما وينافس بقوة، وهذه الأرقام مخيفة بصراحة".

وأتم تصريحاته "إنه يرى 10 لاعبين يركضون بدون الكرة مع بذل جهد لبعضهم البعض، لذا فهو يريد أن يفعل ذلك، ولذها السبب حققنا النجاح في السنوات الماضية، وخلف ذلك هناك جهد ورغبة في فعل هذه الأمور".

وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك" في المباراة، كما صنع هدفين.

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