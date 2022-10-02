إريكسن: لا يجب أن نلوم إلى أنفسنا.. تركناهم يلعبون كما يريدون

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد

شدد الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد على أن فريقه يجب أن يلوم نفسه على ما حدث في الدربي.

وخسر مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة أمام مانشستر سيتي في الدربي لتكون المرة الأولى التي يستقبل فيها هذا العدد من الأهداف خارج ملعبه منذ 26 عاما.

وقال إريكسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "الهزيمة ثقيلة للغاية، يشعر الجميع أنه كان يوما سيئا".

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وأضاف "بدأنا المباراة بشكل سيئ وكان لديهم فرصا مباشرة منذ البداية. يمكننا فقط أن نلوم أنفسنا".

وتابع "فقدما الشجاعة للعب من الخلف وتركناهم يلعبون بقوة، التركيز الرئيسي من هذه المباراة يجب ان يكون على أنفسنا".

وواصل "هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى تغيير وغيرها للقيام بها بشكل أفضل".

وأتم "اليوم كنا بعيدين للغاية عما يجب أن نفعل".

يذكر أن مانشستر يونايتد استقبل أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الرابعة في آخر ثلاثة مواسم.

وتلقت شباك مانشستر يونايتد ستة أهداف للمرة الثانية في تاريخ الدربي.

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