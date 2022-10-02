فودين عن هاتريك الدربي: إنه حلم يتحقق

أبدى فيل فودين نجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد في الدربي بستة أهداف مقابل ثلاثة في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فودين ثلاثة أهداف، فيما سجل زميله إرلينج هالاند بقية السداسية.

وقال فودين في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "إنه حلم يتحقق".

وأوضح "اللعب في الدربي وأنا مشجع لمانشستر سيتي أيضا. من الرائع أن أكون في هذا الفريق".

واختتم "عقدنا العزم منذ صافرة البداية وأنهينا الفرص التي أتتنا".

وواصل مانشستر سيتي زحفه نحو الصدارة وملاحقة أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجانرز.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس من سبع مباريات.