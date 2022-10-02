هالاند بعد انفجار الدربي: سجلنا 6 أهداف.. ليس سيئا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

أبدى إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد في الدربي بستة أهداف مقابل ثلاثة في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "ليس سيئا. سجلنا 6 أهداف، ماذا يمكنني القول"؟

وأضاف "إنه أمر مذهل، بالفوز على أرضنا وتسجيل 6 أهداف. هذا رائع".

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وواصل النرويجي "يمكنك الشعور بذلك طوال الوقت. يمكنك رؤية التمريرات التي نمنحها لبعضنا البعض، نريد دائما أن نتقدم ونهاجم".

واختتم "هذا ما أحبه بشأن هذا الفريق. إنه مذهل. لا يوجد المزيد لقوله".

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "هاتريك" في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه، بعد أن فعلها أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

وواصل مانشستر سيتي زحفه نحو الصدارة وملاحقة أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجانرز.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس من سبع مباريات.

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