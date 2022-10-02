الصاعدون والهابطون في 62 نسخة من دوري الدرجة الثانية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية النسخة الـ 63 من دوري الدرجة الثانية المصري.

سنوات عديدة مرت على النسخة الأولى حملت الكثير من التاريخ ويستعرض لكم FilGoal.com جميع الهابطين والصاعدين على مدار 62 نسخة مضت من دوري الدرجة الثانية.

بداية دوري الدرجة الثانية في موسم 49-50 بعد بداية الدوري الممتاز في موسم 48-49.

البداية كانت من دوري المناطق لتأهيل فريق واحد للدوري الممتاز ثم بصعود فريقين ثم بصعود ثلاث أندية مع إقامة دوري الدرجة الثانية ثم العودة لصعود فريقين ومنه إلى العودة لصعود فريق واحد للدوري الممتاز ثم صعود 14 نادي مرة واحدة للدوري الممتاز من أجل زيادة عدد أندية الدوري الممتاز إلى 24 فريقا ،ثم العودة لصعود فريق واحد للدوري الممتاز ثم فريقين وبعد إلغاء موسم 73-74 صعدت 6أندية للدوري الممتاز لموسمين على التوالي.

دوري الدرجة الثانية وصل إلى 6 مجموعات وتم تنفيذ دوري المجموعة الواحدة في منتصف الثمانينات وموسم 2002-2003 ولكن التجربة لم تستمر.

اول فريق هبط من الدوري الممتاز من موسم 48-49 كان الترام بعد دورة ثلاثية مع بورفؤاد ويونان الإسكندرية.

ثاني فريق هبط كان فريق يونان الإسكندرية من موسم 49-50 وفي هذا الموسم تم تقليل عدد أندية الدوري الممتاز من 11 إلى 10.

اول فريق يصعد من دوري المناطق كان فريق الترام في موسم52-53 بعد إلغاء موسم 51-52 وهبط بورفؤاد إلى الدرجة الثانية من موسم 52-53.

وصعد القناة للدوري الممتاز في موسم 53-54 وهبط السكة الحديد.

موسم 55-56

صعد المنصورة واتحاد السويس للمرة الأولى للدوري الممتاز ولم يهبط أحد

موسم 56-57

بدأ زيادة عدد أندية الدوري الممتاز بصعود ثلاث أندية وهم طنطا والسكة الحديد وغزل المحلة

ولم يهبط المنصورة في هذا الموسم لزيادة أندية الدوري الممتاز إلى 16 فريق وتم تقسيمهم لمجموعتين

موسم 57-58

صعد نادي السويس الرياضي ومالية كفر الزيات وهبط من هذا الموسم الإسماعيلي ومالية كفر الزيات والاتحاد السكندري والمنصورة والمصري.

موسم 58-59

عاد الدوري الممتاز إلى نظام المجموعة الواحدة بتواجد 10أندية وعاد الترام للدوري الممتاز.

موسم 59-60

صعد نادي الاتحاد السكندري للدوري الممتاز ثم هبط في ذات الموسم.

موسم 60-61

صعد نادي للدوري الممتاز وهبط غزل المحلة.

موسم 61-62

صعد نادي الاتحاد السكندري للدوري الممتاز.

موسم 62-63

تم زيادة عدد أندية الدوري الممتاز إلى 24 فريقا لتشارك أندية السويس وغزل المحلة والطيران والمنيا وبترول السويس وبني سويف وألعاب دمنهور والمنصورة والإسماعيلي والترام ومالية كفر الزيات وبورفؤاد والبحرية ودمياط.

موسم 63-64

صعد نادي خفر السواحل (حرس الحدود ) للمرة الأولى للدوري الممتاز

موسم 64-65

هبط حرس الحدود والسويس الرياضي

موسم 65-66

صعد اتحاد السويس والطيران وهبط القناة واتحاد السويس

موسم 66-67

صعد السويس الرياضي ونادي دمياط

وهبط السكة الحديد والسويس الرياضي

موسم 72-73

صعد البلاستيك والقناة

موسم 74-75

صعدت أندية الشرقية والمنصورة وبني سويف والمنيا ومنتخب السويس والسكة الحديد

موسم 75-76

صعدت أندية بلقاس وإسكو وكفر الشيخ والشرطة ومصنع 36 وطنطا وهبطت أندية القناة وبلقاس ودمياط وبني سويف وطنطا والشرقية ومصنع 36والشرطة والمنيا

موسم 76-77

هبط كفر الشيخ والسكة الحديد والطيران

موسم 77-78

صعد فريقي جوت بلبيس ومصنع 63 وهبطت أندية اسكو وجوت بلبيس ومصنع 36 والبلاستيك

موسم 78-79

صعد ألعاب دمنهور والمقاولون العرب

موسم 79-80

صعدت أندية الكروم وإسكو وطنطا ومصنع 36 وهبطت أندية طنطا ومنتخب السويس ودمنهور ومصنع 36

موسم 80-81

صعدت أندية السكة الحديد والمنيا وهبطت أندية الكروم والسكة الحديد

موسم 81-82

صعد غزل دمياط للمرة الأولى ونادي البلاستيك وهبطت أندية الترسانة والبلاستيك والمنصورة وإسكو

موسم 82-83

صعدت أندية دمياط والكروم وهبط غزل دمياط ودمياط

موسم 83-84

صعدت أندية البلاستيك والترسانة، وهبط البلاستيك والكروم

موسم 84-85

صعدغزل دمياط والمنصورة وهبط غزل دمياط والأوليمبي

موسم 85-86

صعد منتخب السويس والبلاستيك وهبط البلاستيك والمنيا

موسم 86-87

صعد غزل دمياط والمريخ وهبطت أندية منتخب السويس والمنصورة

موسم 87-88

صعدت أندية نسيج حلوان والأوليمبي وهبطت أندية غزل دمياط ونسيج حلوان

موسم 88-89

صعدت أندية المنيا ومنتخب السويس

موسم 90-91

صعد المنصورة والسكة الحديد وجمهورية شبين وبورفؤاد والكروم وأسوان وهبط كلا من المنيا وجمهورية شبين والكروم وبورفؤاد ومنتخب السويس وأسوان

موسم 91-92

صعد دمنهور والقناة وهبطت أندية دمنهور والمقاولون والترسانة والمنصورة

موسم 92-93

صعدت أندية المنيا وطنطا وجمهورية شبين وبلدية المحلة وهبط طنطا والمنيا والسكة الحديد

موسم 93-94

صعد المقاولون العرب والترسانة والمنصورة وهبطت أندية المريخ والترسانة والمنصورة

موسم 94-95

صعدت أندية منتخب السويس وأسوان واتحاد عثمان (مزارع دينا) وهبط اتحاد عثمان وأسوان

موسم 95-96

صعدت أندية الألومنيوم ودمياط والمنصورة والترسانة وهبطت أندية غزل المحلة والترسانة والأوليمبي ودمياط

موسم 96-97

صعد أسوان واتحاد عثمان والمريخ والكروم وهبطت أندية المريخ والالومنيوم والكروم وجمهورية شبين

موسم 97-98

صعد كلا من الشمس وغزل المحلة وغزل السويس والمنيا وهبط من ذات الموسم المنيا والشمس وغزل السويس ومنتخب السويس

موسم 98-99

صعد الشمس والكروم وهبطت أندية بلدية المحلة وأسوان وغزل المحلة

موسم 99-2000

صعد الألومنيوم وجولدي ومنتخب السويس وهبط الألومنيوم والشرقية ومنتخب السويس

موسم 2000-2001

صعدت أندية سكة حديد سوهاج والترسانة وغزل المحلة وهبطت أندية مزارع دينا والكروم وسكة حديد سوهاج

موسم 2001-2002

صعد أندية غزل السويس وبلدية المحلة وسوهاج وهبط غزل السويس والقناة وسوهاج

موسم 2002-2003

صعد أندية أسوان و إنبي وحرس الحدود وهبطت أندية المقاولون العرب وجولدي

موسم 2003-2004

صعدت أندية الكروم والقناة وهبط أسوان والكروم والقناة

موسم 2004-2005

صعدت أندية أسمنت أسيوط وأسمنت السويس وطلائع الجيش وهبط أندية المنصورة وبلدية المحلة والترسانة

موسم 2005-2006

صعد أندية الألومنيوم والمقاولون العرب والكروم وهبطت أندية الكروم واسمنت أسيوط والالومنيوم

موسم 2006-2007

صعد بترول أسيوط بتروجت والترسانة وطنطا والأوليمبي وهبط أندية بترول أسيوط و طنطا والأوليمبي

موسم 2007-2008

صعدت أندية الألومنيوم والمصرية للاتصالات وبلدية المحلة

موسم 2008-2009

صعد بترول أسيوط واتحاد الشرطة والأوليمبي وهبط أندية الأوليمبي الترسانة والمصرية للاتصالات

موسم 2009-2010

صعدت أندية الجونة و الإنتاج الحربي والمنصورة وهبط بترول أسيوط و غزل المحلة والمنصورة

موسم 2010-2011

صعد كلا من مصر للمقاصة و وادي دجلة وسموحة وتم إلغاء الهبوط في ذات الموسم وأصبح دوري الدرجة الثانية 6 مجموعات

موسم 2011-2012

لم يتم استكماله وصعد صعد الداخلية وغزل المحلة وتليفونات بني سويف

موسم 2013-2014

تم زيادة العدد إلى 22 فريقا وصعد المنيا والقناة الرجاء وهبطت أندية غزل المحلة والقناة والمنيا وتليفونات بني سويف والإنتاج الحربي

موسم 2014-2015

صعدت أندية بيراميدز و دمنهور والنصر وهبط أندية الجونة و الرجاء والنصر وبيراميدز ودمنهور

موسم 2015-2016

صعدت أندية أسوان والإنتاج الحربي وغزل المحلة من خلال دورة الترقي وهبط أندية اتحاد الشرطة وحرس الحدود وغزل المحلة

موسم 2016-2017

صعدت أندية النصر للتعدين والشرقية وطنطا بعد تصدر مجموعاتهم وخوض لقاء الصعود مع بطل المجموعة الأخري وهبطت أندية أسوان والنصر للتعدين والشرقية

موسم 2017-2018

صعدت أندية بيراميدز والرجاء والنصر بعد إقامة دوري الدرجة الثانية من ثلاث مجموعات وهبطت أندية الرجاء والنصر وطنطا

موسم 2018-2019

صعدت أندية الجونة والنجوم وحرس الحدود بعد تصدر مجموعاتهم وهبطت أندية بتروجت والداخلية والنجوم

موسم 2019-2020

صعد أسوان وطنطا ومصر (زد) هبطت أندية مصر وطنطا وحرس الحدود

موسم 2020-2021

صعد أندية سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والبنك الأهلي وهبط كلا من وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي

موسم 2021-2022

صعود فاركو وفيوتشر وايسترن كومباني وهبوط مصر للمقاصة والجونة وايسترن كومباني

موسم 2022-2023

صعود أسوان والداخلية وحرس الحدود

لم يهبط الأهلي والزمالك منذ بداية الدوري بينما لم يهبط انبي وطلائع الجيش منذ الصعود للدوري.

الإسماعيلي هبط موسم 57-58 وعاد للدوري الممتاز موسم 62-63

الترسانة والأوليمبي والسكة الحديد شاركوا خلال أول نسخة للدوري الممتاز موسم 48-49 وحاليا في الدرجة الثانية ويتواجد بورفؤاد في الدرجة الثالثة بينما يتواجد الترام في الدرجة الرابعة.

صلاح الناهي حقق الصعود 7 مرات للدوري الممتاز منهم 6 مرات مع نادي الكروم.

أيمن المزين ومحمد صلاح حققوا الصعود 4 مرات للدوري الممتاز.

وصعد حسن شحاتة و سيد عيد ثلاث مرات للدوري الممتاز وصعد خالد عيد وعيد مرازيق ومجدي عبد العاطي مرتين للدوري الممتاز.

مسميات دوري الدرجة الثانية كانت دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ودوري القسم الثاني ودوري الممتاز ب.

حسام باولو حقق هداف دوري الدرجة الثانية وهداف الدوري الممتاز.

عصام الحضري أنضم لحراسة مرمى المنتخب الأوليمبي والأول أثناء تواجد دمياط في الدرجة الثانية وحقق الصعود مع دمياط للدوري الممتاز وانضم الراحل رضا أثناء تواجد الإسماعيلي بدوري الدرجة الثانية وانضم كمال فريد لمنتخب مصر أثناء تواجد دمنهور في الدرجة الثانية.

وشارك أحمد الكأس مع الأوليمبي في الدرجة الثانية.