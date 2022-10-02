جزائري للذهاب وصاحب أزمة تونس في الإياب.. تعرف على حكام مباراتي الأهلي والمنستيري

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 15:45

كتب : محمد عبد العظيم

جاني سيكازوي خلال مباراة تونس ومالي

يلتقي الأهلي بـ الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الذهاب يوم 9 أكتوبر في تونس، بينما يُلعَب الإياب في 15 من الشهر نفسه في القاهرة.

حكام مباراة الذهاب

يدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم جزائري:

  • لحلو بن براهيم (حكم ساحة)
  • أكرم زهروني (مساعد أول)
  • حمزة بوزيت (مساعد ثاني)
  • إلياس بيكسيوا (حكم رابع)

وسبق لـ لحلو بن إبراهيم إدارة مباراة واحدة سابقة للأهلي في مواجهة الهلال السودني في ديسمبر 2019 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي يومها بهدفين مقابل هدف واحد في استاد القاهرة بهدفي حسين الشحات ورمضان صبحي.

حكام مباراة الإياب

  • الزامبي جاني سيكازوي (حكم ساحة)
  • الأنجولي جيرسون دوس سانتوس (مساعد أول)
  • الموزمبيقي أرسينو مارينجولا (مساعد ثاني)
  • الزامبي أودريك نيكول (حكم رابع)

ويشتهر سيكازوي بإدارة لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وإنهائها قبل اكتمال الوقت الأصلي.

وأدار سيكازوي 6 مباريات سابقة للأهلي، لم يخسر فيها ولا مرة، وفاز 4 مرات وتعادل مرتين.

وكانت المباراة الأخيرة التي أدارها سيكازوي للأهلي في مواجهة الهلال السوداني بشهر أبريل الماضي وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف حسين الشحات.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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