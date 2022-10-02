تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين أساسيان أمام يونايتد.. ودياش على الدكة
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 14:03
كتب : FilGoal
يقود ناثان أكي دفاعات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
ويحل روبن دياش على مقاعد البدلاء، ويشهد التشكيل تواجد كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند في الهجوم.
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من ست مباريات.
أما مانشستر سيتي ففي المركز الثاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: جواو كانسيلو - ناثان أكي - مانويل أكانجي - كايلر ووكر
الوسط: إكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - جاك جريليتش - فيل فودين.
الهجوم: إيرلينج هالاند.
مقاعد البدلاء: ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون - ريكو لويس - روبن دياش - كول بالمر - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - خوليان ألفاريز - رياض محرز.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو على دكة البدلاء أمام سيتي.. وراشفورد أساسي حوار هالاند - عن الاستمتاع بالوحدة والدربي الأول وفارق الطول مع مارتينيز عودة بوين وظهور أول لـ كوستا.. وست هام يفوز على ولفرهامبتون جالاجر: هدفي الأول كتب بين النجوم.. وللأسف أتى أمام كريستال بالاس كلوب: نواجه المشاكل دائما أمام برايتون جراهام بوتر: حققنا الفوز في ملعب صعب بفضل لاعبي تشيلسي دي زيربي: مواجهة ليفربول كانت مجنونة.. فخور بما قدمه فريقي