تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين أساسيان أمام يونايتد.. ودياش على الدكة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقود ناثان أكي دفاعات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحل روبن دياش على مقاعد البدلاء، ويشهد التشكيل تواجد كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند في الهجوم.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من ست مباريات.

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أما مانشستر سيتي ففي المركز الثاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: جواو كانسيلو - ناثان أكي - مانويل أكانجي - كايلر ووكر

الوسط: إكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - جاك جريليتش - فيل فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

مقاعد البدلاء: ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون - ريكو لويس - روبن دياش - كول بالمر - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - خوليان ألفاريز - رياض محرز.

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