تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو على دكة البدلاء أمام سيتي.. وراشفورد أساسي

يجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدربي المنتظر ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ ماركوس راشفورد أساسيا بعدما أثيرت الشكوك حول إمكانية عدم لحاقه باللقاء بسبب الإصابة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من ست مباريات.

أما مانشستر سيتي ففي المركز الثاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: تايريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت.

الوسط: سكوت مكتوميناي - كريستيان إريكسن - جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنتوني.

في الهجوم: ماركوس راشفورد

مقاعد البدلاء: توم هياتون - كريستيانو رونالدو - فيكتور ليندلوف - لوك شاو - فاكوندو باليستري - فريد - كاسيميرو - أنتوني إيلانجا.