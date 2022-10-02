تقارير: ساعات لوبيتيجي في إشبيلية باتت معدودة.. وسامباولي يقترب من العودة

تفكر إدارة نادي إشبيلية جديًا في إقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق بعد الهزيمة أمام أتليتكو مدريد.

وواصل إشبيلية نتائجه السيئة هذا الموسم وخسر على ملعبه بهدفين دون رد أمام أتليتكو مساء السبت.

وأوضحت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" واسعة الانتشار في الأندلس أن إدارة النادي اجتمعت عقب اللقاء مباشرةً لبحث إمكانية إقالة لوبيتيجي.

وأشار التقرير إلى أن إقالة لوبيتيجي يمكن الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطُرح اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي لتعويض لوبيتيجي حال إقالته.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيبي كاسترو رئيس إشبيلية، ومونتشي مديره الرياضي، قد تواصلا بالفعل مع سامباولي.

ويتواجد سامباولي حاليًا في الأرجنتين في انتظار قرار إشبيلية بشأن لوبيتيجي.

كما كشفت إذاعة أوندا سيرو أن إشبيلية تواصل مع رافاييل بينيتز المدير الفني السابق لـ فالنسيا وليفربول وريال مدريد وتشيلسي، لكنه رفض العرض.

والأمر نفسه حدث مع مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني السابق لـ فياريال وفالنسيا الذي سبق له تدريب إشبيلية، لكنه لا يرغب في تولي قيادة الفريق بمنتصف الموسم.

لوبيتيجي

ويعيش لوبيتيجي وضعًا حساسًا للغاية بسبب النتائج السلبية للفريق الأندلسي هذا الموسم.

المدير الفني السابق لـ بورتو ومنتخب إسبانيا وريال مدريد، تولى تدريب إشبيلية في صيف 2019.

وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية في 169 مباراة، فاز في 90 منها وتعادل 44 وخسر 35.

ونافس إشبيلية على لقب الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة في موسم 2019\2020 الأول لـ لوبيتيجي مع الفريق.

واحتل إشبيلية المركز الثالث في 2020، ثم الرابع في 2021 و2022، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لـ 3 مواسم متتالية لأول مرة في تاريخه.

كما فاز إشبيلية تحت قيادة لوبيتيجي بالدوري الأوروبي 2020 بعد الفوز على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان في طريق تحقيق اللقب.

لكن في الصيف الماضي تعرضت قائمة إشبيلية لضربة قوية برحيل أبرز النجوم دون تعويض حقيقي، فانتقل جول كوندي إلى برشلونة، ودييجو كارلوس إلى أستون فيلا، ولوكاس أوكامبوس إلى أياكس أمستردام، كما أصيب الجناح المكسيكي خيسوس كورونا وابتعد لفترة طويلة.

وخسر إشبيلية هذا الموسم في الدوري أمام أوساسونا وألميريا وبرشلونة وأتليتكو مدريد، كما تعادل أمام بلد الوليد وفياريال، وحقق فوزًا وحيدًا أمام إسبانيول.

وفي دوري أبطال أوروبا خسر إشبيلية على ملعبه أمام مانشستر سيتي، وتعادل أمام كوبنهاجن الدنماركي دون أهداف.

ويخوض إشبيلية مباراته المقبلة أمام بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

سامباولي

من جانبه، فـ سامباولي (62 عامًا) يستعد للعودة إلى إشبيلية في ولاية ثانية.

وقاد سامباولي فريق إشبيلية خلال موسم 2016\2017 وقاده للمركز الرابع في الدوري الإسباني.

ولم يرتبط سامباولي بأي فريق منذ رحيله عن أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وحقق سامباولي أهم نجاحاته التدريبية عندما قاد منتخب تشيلي للقب كوبا أمريكا 2015 لأول مرة في تاريخه.

كما قاد الأرجنتين في كأس العالم 2018، لكنه قدّم مستويات ضعيفة وودّع من دور الـ 16 أمام فرنسا.